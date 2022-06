Carolin Widmann, la voix du violon

Interprète incontournable du répertoire contemporain, la violoniste allemande Carolin Widmann (sœur du compositeur et clarinettiste Jörg Widmann) a collaboré avec des compositeurs comme Pierre Boulez, Peter Eötvös ou encore Wolfgang Rihm. Interprète subtile et sensible, elle propose aujourd’hui L’Aurore, un disque qui s’appuie uniquement sur la voix de son violon. Un véritable écrin qui explore la diversité du répertoire pour cet instrument à travers les siècles.

On retrouve cette même explosivité dans le « Canon for Sally » des de George Bejamin, suivi par l’inventif et plus intime « Lauer Lied ». Carolin Widmann est une interprète qui incarne véritablement les partitions qu’elle joue, qui construit un vrai discours, comme dans L’Aurore de la Sonate nº5 d’Ysaÿe où elle façonne un tas d’images faisant émerger la lumière à laquelle succède l’énergie et la virtuosité de la « Danse rustique ». Pour conclure, La Partita pour violon seul nº2 de Bach, qui résume cette approche riche et touchante. Un disque grandiose, qui oppose les ambiances et les sensibilités. Assez passionnant.