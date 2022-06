Bruno Philippe, légèreté et puissance

Dans ce disque, le violoncelliste français (lauréat du Reine Elisabeth en 2017 mais également concertiste et interprète à la renommée grandissante) a décidé de délaisser les cordes en métal pour le boyau historique. Un choix qui offre une profondeur différente, et qui lui permet de s’épanouir dans la variété de cette œuvre titanesque.

Avec légèreté, puissance mais aussi réelle sensibilité, Bruno Philippe apprivoise ce monument du répertoire. Il a l’intelligence de ne jamais forcer le trait, d’ornementer délicatement la partition sans jamais verser dans la démonstration facile ou dans le mélodramatisme larmoyant. On peut évoquer la flamboyance insufflée aux Gigues (notamment des Suites 3 et 4), la délicatesse des Préludes, l’énergie joyeuse et multiple des Bourrées. Avec toujours un travail sur l’intensité, sur les couleurs apportées à chacune des danses. Dans une variété imagée mais avec aussi une vraie unité et une intelligence musicale. Un incontournable.