Sadio Mané est arrivé à Munich pour passer ses tests physiques avant de signer au Bayern (vidéo)

En fin de semaine dernière, les deux clubs sont parvenus à un accord. Mané avait encore un contrat avec Liverpool jusqu'en 2023. Le Bayern débourserait 32 millions d'euros, un montant qui pourrait monter à 41 millions d'euros.

Mane portait la vareuse de Liverpool depuis l'été 2016, après son passage à Southampton. Depuis, le Sénégalais a inscrit 90 buts en Premier League pour les Reds. La saison dernière, il a marqué 23 fois dans toutes les compétitions. Avec les attaquants Mohamed Salah et Roberto Firmino, Mané a joué un rôle important dans les récents succès de Liverpool. Le trio a aidé Liverpool à remporter le trophée de la Ligue des champions en 2019 et a donné au club son premier titre en 30 ans un an plus tard. Cette année, Liverpool a remporté la Carabao Cup et la FA Cup et l'équipe de Jürgen Klopp a terminé deuxième de la Premier League, en plus d’une finale de Ligue des champions.