Un journaliste de RMC compare Thibaut Courtois à… un balai et ne le met pas parmi les meilleurs gardien du monde: «Moi, un balai, je ne peux pas»

Par T.O.

Polo Breitner, journaliste de RMC Sports spécialiste de la Bundesliga, s’est lâché sur Thibaut Courtois ! Dans le podcast « After Foot », qui était ce lundi consacré aux meilleurs gardiens de la planète, le journaliste allemand est le seul à avoir refusé de mettre Thibaut Courtois dans son « chapeau 1 », réservé aux six meilleurs gardiens du monde. Et il a même comparé le gardien des Diables à… un balai !

« Je vais expliquer pourquoi je ne le mets pas dans mon chapeau 1 : pour moi, dans le rôle de gardien, il y a une dimension esthétique », a débuté Breitner, qui n’a pas été soutenu par ses interlocuteurs, dans le podcast disponible sur Spotify. « Moi, un balai, je ne peux pas. Je ne mettrais jamais Thibaut Courtois dans le premier chapeau, donc je l’ai mis chapeau 4. »