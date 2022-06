Les petits bonheurs des photographes amateurs

Avec « En dilettante », le Musée de la photographie propose un parcours passionnant, plein de charme, de poésie, d’humour, d’émotions et de surprises.

Dans un décor campagnard, un père et ses deux fils font face à l’objectif tenu par Liliane, la maman. Culottes courtes, t-shirts, gourde à la main du plus petit, mains du père crochetées dans les lanières du sac à dos, mines réjouies des gamins, la scène est parfaite. Il n’y manque qu’un détail : la tête du père. Ainsi va la photographie amateur. Comme son nom l’indique, elle est pratiquée par des non-professionnels et il arrive que certains aient un peu de mal avec la technique. Aussi loin qu’on s’en souvienne, les photos de Liliane auront ainsi une constante : l’absence des visages de certains personnages (ou dans les meilleurs cas l’apparition furtive du bas de ceux-ci), l’appareil étant tenu un peu trop bas pour pouvoir les englober.