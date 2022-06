«Black phone», «Un sorte de Stand by me en enfer»

Le petit dernier de Scott Derrickson, inspiré par quelques références de bon goût, ressemble à un film d’horreur mais n’est vraiment pas que ça. On n’en décroche pas, de ce « Black phone » !

La chose est entendue : il nous arrive ces temps-ci une petite vague de films s’inspirant plutôt intelligemment de ce qui a pu se faire dans les années 80 et parfois même 70. « Intelligemment » parce que sans bêtement pomper, mis en scène avec originalité et tout en préservant un certain propos. Voyez par exemple X de Ti West, sorti il y a quelques semaines, où un tournage de film porno vire, dans un coin paumé du Texas en 1979, au cauchemar (très) sanglant. Le réalisateur rend là hommage aux productions grindhouse de la fin des Seventies.