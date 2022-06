«Beau rivage»: Le vieil homme et l’âme erre

Et si les morts pouvaient dialoguer avec les vivants ? C’est sur ce concept que repose Beau séjour, créee en 2017 et qui avait connu un joli succès sur Een (avec 1,2 million de téléspectateurs), avant d’être achetée par Netflix et Arte. Elle racontait comment une ado se réveillait dans une chambre d’hôtel, couverte de sang, sans aucun souvenir de ce qui l’a menée là. Après s’être rendue compte qu’elle avait été assassinée, elle mène l’enquête pour découvrir les circonstances de sa mort, tel un fantôme dans le monde des vivants, avec lesquels elle peut dialoguer - pour certains.