Un quatrième opérateur mobile pour faire baisser les prix en Belgique

Les enchères 5G sont terminées et rapporteront 1,2 milliard à l’Etat. Un quatrième opérateur mobile va débarquer en 2023 sur le marché des consommateurs.

Un milliard deux cents millions d’euros. C’est le pactole que l’Etat belge a obtenu grâce à la vente aux enchères des fréquences 2G, 3G et 5G qui s’est clôturée ce mardi, après 21 jours de procédure. C’est 468,5 millions d’euros de plus que le prix d’entrée qui avait été fixé avant le début l’enchère. Si l’on rapporte ce montant au nombre d’habitants et de mégahertz (MHz) mis en vente, cela place la Belgique dans la moyenne de ce qui a été obtenu par les autres pays européens lors des enchères 5G, note-t-on du côté de l’IBPT, le régulateur des télécoms.