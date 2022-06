Vacances Théâtre Stavelot: le plein de scènes au cœur de l’Ardenne

Randonnées ? Check ! Découverte de la cascade de Coo ? Check ! Visite des petits villages alentours ? Check ! Que reste-t-il à faire quand on séjourne près de Stavelot en juillet ? S’offrir des Vacances Théâtre pardi ! Depuis plus de 50 ans, le festival VTS transforme l’Abbaye de Stavelot en temple des arts de la scène. Créées en 1966 par Jean Mottard et Pol Deranne, les Vacances Théâtre Stavelot ont vu défiler toutes sortes de pointures internationales. On a pu y croiser les troupes du Café de la Gare de Paris ou du Piccolo Teatro de Milan d’abord. Puis des stars parisiennes comme Josiane Balasko, Michel Blanc, Michel Boujenah, Thierry Lhermitte, Fabrice Luchini, Francis Huster.