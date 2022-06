Couleur Café tient bon

L’an dernier, la trente et unième édition de Couleur Café – déjà annulée en 2020 et reportée – n’a pu se tenir, pour les mêmes raisons sanitaires. En lieu et place, l’équipe de Patrick Wallens a imaginé un autre concept intitulé Gate. Avec un nouveau lieu, le site industriel Studio CityGate à Anderlecht, et de nouvelles dates, le dernier week-end d’août et le premier week-end de septembre. Une vraie réussite à en croire la foule qui s’est déplacée pour l’occasion mais qui n’a pas incité Couleur Café à abandonner pour autant son site du parc d’Osseghem qui ravit tout le monde depuis 2017.

Couleur Café en a vécu des soubresauts depuis sa création en 1990 aux Halles de Schaerbeek. Le succès du festival qui s’est vite retrouvé sold-out avec 2.500 personnes par jour a poussé ses organisateurs à déménager à Tour & Taxis pour la cinquième édition de 1994. La friche industrielle vaste comme un canal sera vite adoptée. 50.000 personnes fêtent la dixième édition en 1999.