Invasion de l’Ukraine: la FIFA prolonge la possibilité de suspendre les contrats en Russie et en Ukraine

La FIFA a prolongé jusqu’au 30 juin 2023 sa mesure instaurée début mars dernier peu après le début de l’invasion russe en Ukraine de permettre aux footballeurs et entraîneurs étrangers employés dans les championnats russe et ukrainien de pouvoir librement s’engager ailleurs.

La fédération internationale de football a en effet communiqué que «au cas où les clubs affiliés à la Fédération Ukrainienne de Football (UAF) ou à la Fédération Russe de Football (FUR) ne parviendraient pas à un accord mutuel avec leurs joueurs et/ou entraîneurs étrangers le 30 juin 2022 au plus tard - et sauf accord contraire conclu par écrit -, lesdits joueurs et entraîneurs sont en droit de suspendre leur contrat de travail jusqu’au 30 juin 2023».