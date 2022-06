Les aventures de Glen Baxter au Salon d’Art

Humour anglais, surréalisme européen, poésie, sens de l’absurde et art contemporain : un menu tout-terrain.

Juché sur son cheval, moustache en bataille, colt à la hanche, foulard autour du cou et Stetson sur la tête, le fougueux cavalier s’empare d’un tableau abstrait à l’aide de son lasso… Même sans l’image, la seule description de celle-ci laisse entrevoir une chose étrange, la rencontre de deux mondes qui n’ont, a priori, rien en commun. D’un côté les cow-boys avec leur panoplie complète de héros solitaires. De l’autre l’univers feutré du monde de l’art et, plus particulièrement de l’art contemporain.

Il n’y avait bien sûr qu’un Anglais, avec cet humour british que le monde entier leur envie, pour oser un tel rapprochement. Et c’est à chaque fois un régal. Tout petit déjà, Glen Baxter ne se sentait jamais à sa place comme il l’explique (avec le même humour) dans le texte introduisant le petit ouvrage édité à l’occasion de sa nouvelle exposition au Salon d’art.