Coronavirus: l’aérien tire les leçons de deux ans de pandémie

L’association du transport aérien international a tiré les leçons de la pandémie. Trois principalement. Avant tout, les restrictions de voyages décrétées par de nombreux pays n’ont pas empêché la diffusion du virus. L’Iata rappelle que l’organisation mondiale de la santé, dès février 2020, prévenait qu’« il n’y a aucune raison de prendre des mesures qui interfèrent inutilement avec les voyages et le commerce internationaux. » Et malgré ces déclarations les différents pays ont pris des mesures pour limiter la propagation du coronavirus, dont la fermeture des frontières ; celles-ci n’ont pas eu l’effet escompté. Au mieux, une étude montre qu’elles ont retardé la contagion entre 2 et 4 jours. Mais, aux yeux de l’Iata, il est toujours plus facile pour les autorités nationales de fermer les frontières aériennes dans le but de rassurer la population. Willie Walsh, le CEO de l’Iata de résumer : « Lorsque le Covid-19 a frappé, les gouvernements ont fermé les frontières et empêché les gens de voler.