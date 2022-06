«L’Antwerp n’est pas favori», insiste Mark Van Bommel lors de sa présentation

Au Bosuil, l’ancien entraîneur du PSV Eindhoven et de Wolfsburg a pris la succession de Brian Priske, remercié après la 4e place obtenue la saison dernière. «Cela fait seulement deux jours que nous avons repris, nous apprenons à nous connaître. Nous voulons toujours gagner et nous voulons suivre une trajectoire pour atteindre notre objectif. Nous ne sommes pas favoris pour le titre mais cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas être champions.»

Passé par Barcelone, l’AC Milan ou encore le Bayern Munich en tant que joueur, Van Bommel arrive à l’Antwerp dans un club qu’il juge «ambitieux et encore en construction». «Quand on regarde le stade et les installations, on se rend compte que de belles choses sont sur le point de se passer. C’est différent des clubs dans lesquels j’ai joués qui étaient au sommet et qui avaient de l’expérience. C’est ce que nous voulons faire aussi avec l’Antwerp mais nous ne sommes pas encore au niveau pour jouer pour les prix chaque année.»