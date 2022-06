«Elvis», flamboyant, spectaculaire

Si vous ne devez aller au cinéma qu’une fois cet été, allez voir Elvis. Même si vous n’êtes pas fan. Pour trois raisons : l’effet spectacle XXL de la mise en scène flamboyante de Baz Luhrman, l’inteprétation bluffante du jeune Austin Butler au déhanchement incroyable, l’histoire de l’Amérique sur trois décennies. Le film à la fois épique et tragique qui redonne vie au mythe et offre un vrai moment de cinéma dure 159 minutes et pas une seconde d’ennui ! Dès les premières images, il emballe. Baz Lurhmann aime les films plus grands que lui, les films plus grands que la vie. Il aime la démesure. Pour être à la hauteur du personnage dont il raconte la vie, sa mise en scène va donc épouser l’énergie folle du rock’n’roll et c’est un spectacle XXL très flashy