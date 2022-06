Baptême de l’art: fi de TikTok, place à Tak Tik!

Les jeunes, on en parle, on en parle mais quand va-t-on se décider à les écouter ? Qu’on aborde le climat en péril, la démocratie en danger, les réseaux sociaux toxiques, les algorithmes envahissants et autres phénomènes hypothéquant l’avenir, le réflexe est de brandir les futures générations comme alibi. Pourtant, rares sont les espaces où les premiers concernés ont voix au chapitre. A Bruxelles Laïque, on a donc décidé de leur offrir un lieu de co-working où interroger le présent pour mieux concevoir le futur.

Avec le festival Tak Tik, ces samedi 25 et dimanche 26 juin, les jeunes de 13 à 17 ans se voient remettre les clés du Théâtre national pour y mener des débats, des ateliers, des forums et assister à des performances pour questionner des sujets comme l’enseignement, le harcèlement, le climat, le gaspillage alimentaire, entre autres sujets brûlants pour cette génération Z.