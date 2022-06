Stationnement à Bruxelles: ce qui pourrait changer pour les automobilistes

La commission de la Mobilité du parlement bruxellois a donné son feu vert, mardi, au projet d’ordonnance réformant le dispositif en matière de stationnement dans la capitale.

Mots-clés de la future ordonnance : simplification, harmonisation des tarifs et cartes de dérogation entre la Région et les communes, ou encore amélioration du fonctionnement et de la gouvernance de l’agence régionale de stationnement parking.brussels.