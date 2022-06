Christie Morreale: «Le défi du vieillissement peut être vu comme porteur d’opportunités»

La cinquième Conférence ministérielle de la CEE sur le vieillissement s’est tenue à Rome la semaine dernière. La ministre wallonne de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances, Christie Morreale, y a présenté les engagements de la Belgique : lutte contre l’âgisme et la violence envers les personnes âgées, soutien à la silver économie, inclusion des seniors par la création d’environnements sûrs et favorables, promotion de la santé, participation des personnes âgées aux prises de décision les concernant… La déclaration ministérielle commune a souligné la nécessité de promouvoir un vieillissement actif et en bonne santé tout au long de la vie alors que la proportion des personnes âgées ne cesse de croître dans nos sociétés : la part relative des plus de 65 ans est appelée à doubler d’ici 2050 pour atteindre 2,1 milliards de personnes.