Faut-il craindre une pénurie de beurre en Belgique?

Les prix des produits alimentaires ne cessent de grimper dans les rayons de magasins. Sur franceinfo, Dominique Schelcher, président de Système U estime que l’inflation va « s’installer durablement ».

Selon lui, « nous ne sommes pas au pic de l’inflation alimentaire. Nous continuons à recevoir, chaque jour, des hausses de nos fournisseurs que nous discutons et que nous serons contraints de répercuter dans les prochaines semaines et les prochains mois ». Les coûts de l’énergie et du transport notamment se répercutent sur les prix des produits alimentaires.