Valentino Rossi et Jacky Ickx: rencontre au sommet... du Raidillon (photos)

Un moment suspendu dans le temps. Une rencontre improbable entre deux monstres sacrés du bitume : un enragé de la poignée de gaz d’un côté, un virtuose de l’accélérateur de l’autre. Lundi en fin d’après-midi, Jacky Ickx et Valentino Rossi se sont retrouvé en toute discrétion à Francorchamps. Pour le nonuple champion du monde de moto, il s’agissait d’une découverte : « Je connais le circuit sur simulateur et sur les consoles de jeu, mais j’ai hâte de le découvrir en vrai ! », répétait « Vale », arrivé dans un combi noir aux vitres teintées, en compagnie de son attachée de presse Camilla et de son manager et ami Alberto (Albi pour les intimes).