Ancien vainqueur de la Ligue des champions, Carlos Tevez devient coach

L’ancien attaquant vedette de West Ham, Manchester United, Manchester City et de la Juventus, qui a débuté et terminé son parcours de joueur pro à Boca Juniors, est âgé de 38 ans.

Il entame sa carrière de coach immédiatement au poste de T1 dans un club de l’élite argentine. L’« Apache », qui a remporté 28 titres et trophées comme joueur, dont la Ligue des champions et la Copa Libertadores, a signé un contrat d’un an avec le club qui a remporté quatre titres de champion d’Argentine. Il n’avait plus de club depuis le 1er juillet dernier.