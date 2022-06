Austin Butler en pole position pour un Oscar

Dans la vie, Austin a une belle gueule d’ange, un charme fou et des cheveux clairs. La ressemblance avec Elvis Presley ne saute donc pas aux yeux. Peut-être par une mèche rebelle mais ce n’est pas certain. C’est dire si la performance qu’il réalise dans le film de Baz Lurhmann est vertigineuse. Avant de décrocher le rôle de sa vie, on l’a vu chez Quentin Tarantino (Once Upon a Time… in Hollywood) et chez Jim Jarmusch (The Dead Don’t Die). Mais c’est par les séries télévisées (The Carrie Diaries, Les Chroniques de Shannara où il a le rôle principal), notamment pour Disney Channel (Hannah Montana), qu’il a commencé sa carrière.