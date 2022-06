Un remède miracle, devenu introuvable, est relancé

En relançant la fabrication d’un médicament qui avait disparu du marché, la pharmacie des Hospices Civils de Lyon (HCL) a sauvé 27 patients en un an. Un appel à financements a été lancé mardi pour pérenniser la production.

Pour en venir à bout, un seul remède : la fumagilline, antiparasitaire utilisée depuis les années 1950. Problème, à la pharmacie centrale des hôpitaux lyonnais, les stocks sont épuisés, la production de ce médicament ayant cessé en 2019 au niveau mondial, en raison notamment de son coût très élevé. Toxique et instable, la molécule, obtenue par fermentation d’une levure, nécessite des mesures de protection importantes en laboratoire et une conservation à une température de moins 80 degrés.

Des recherches jusqu’en Hongrie

Fripharm, plate-forme de fabrication, de recherche et d’innovation pharmaceutique des HCL, se démène alors auprès de ses fournisseurs chinois, indiens et européens. Et finit par trouver, en Hongrie, 300 grammes de matière active servant à produire le médicament, utilisé aussi contre un parasite des abeilles.

Le trésor est acheminé à Lyon, où les pharmaciens hospitaliers en tirent une suspension buvable pour le garçon, qui guérit en 15 jours en août 2021. Depuis, 26 autres patients – de Lyon, Paris, Grenoble, Clermont-Ferrand, Rennes, Nantes et Bordeaux – ont pu être soignés ainsi. Fripharm a même été contactée par un hôpital des Pays-Bas, dont la livraison prochaine a été autorisée par les autorités sanitaires françaises.

Les 300 grammes récupérés ne sont pas éternels

Mais les 300 grammes récupérés en Hongrie ne sont pas éternels, alors que la pénurie de fumagilline est mondiale, souligne auprès de l’AFP le professeur Fabrice Pirot, coordonnateur de la plate-forme hospitalo-universitaire.