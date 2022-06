Deux institutrices ligotent les mains d’une fillette de quatre ans pour la punir

« Elle a été humiliée devant tout le monde, et elle n’a que quatre ans. C‘est intolérable et ça doit être puni. Ces personnes n’ont plus rien à faire avec nos enfants. On doit les protéger. Je protège ma fille, mais aussi les autres enfants de cet établissement. Il doit fermer ses portes. Et les deux institutrices doivent répondre de leurs actes au niveau de la justice. C’est de la violence envers un enfant. »