«Elvis»: la vie du King en XXL

Le flamboyant cinéaste australien Baz Luhrmann raconte la vie d’Elvis Presley avec une énergie folle et un casting magistral. Le film est une épopée, une tragédie, un tourbillon grandiose. Avec Tom Hanks méconnaissable et le jeune Austin Butler, totalement bluffant.

La première fois que Priscilla Presley a vu le film de Baz Luhrmann, un temps s’est écoulé. « Son bodyguard avait les larmes aux yeux mais elle avait l’air angoissée. Je me suis dit que j’avais fait une grosse bêtise », raconte le cinéaste australien en conférence de presse à Cannes, au lendemain de la projection officielle qui reçut une standing ovation de douze minutes. « Je savais qu’elle avait des craintes par rapport au projet. Car Elvis est une icône et il y avait beaucoup de choses fausses à son sujet. Donc ce qui comptait le plus pour moi était l’avis de la femme d’Elvis. Elle a fini par me rappeler pour me dire son bonheur d’avoir retrouvé, derrière le mythe, la vérité de l’être humain. Elle ne s’attendait pas à ça. Et elle a dit à l’intention d’Austin : « Si mon mari était là, il dirait : tu es vraiment moi ! » De son côté, le jeune acteur californien dira : « Ce fut beaucoup de travail. Pendant deux ans, je n’ai rien fait d’autre.