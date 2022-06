Les prix de l’immobilier ont grimpé de manière plus que sensible au littoral

Ce qu’il vous faudra désormais dépenser pour acquérir un appartement à la mer du Nord ? 302.000 euros. Soit une augmentation de +7,5 % par rapport à 2020. Et l’on parle ici d’une moyenne. Car si vous voulez investir à Knokke, le prix (moyen) y est passé à 589.000 euros (+3 % en un an). A Heist, il est de 389.000 euros et à Nieuport, il s’affiche à 325.778 euros. Les autres stations balnéaires sont en dessous du prix moyen général.

Le « baromètre des notaires » publié récemment note la forte progression constatée à Westende, où le prix moyen est de 182.247 euros (+18,4 %). Pourquoi cette commune est-elle significative de la hausse généralisée du littoral belge ? Parce que Westende reste la moins chère pour l’achat d’un appartement.