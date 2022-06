Fusillade dans le centre de Bruxelles: le tribunal lance un appel à témoins

« Dans le cadre de cette affaire, les enquêteurs ont trouvé certaines images sur les réseaux sociaux », peut-on lire dans un avis d’enquête diffusé mardi. « Toutefois, ils souhaitent obtenir toutes les photos et vidéos prises sur les lieux ou à proximité des faits, ainsi que toutes les photos et vidéos déjà publiées sur les réseaux sociaux. »

Les autorités judiciaires bruxelloises recherchent des images de la fusillade qui a eu lieu dans la nuit du samedi 11 juin sur le boulevard Adolphe Max à Bruxelles, près de l’hôtel NH. Un homme de 43 ans y a été abattu par deux hommes. La victime a reçu six balles dans le dos et dans les fesses et a été transportée à l’hôpital en danger de mort. Quelques jours plus tard, un suspect a été arrêté à Vienne.

Toute personne disposant d’images ou d’informations sur les faits peut contacter les enquêteurs via le formulaire de signalement sur le site Internet de la police fédérale, ou via le numéro gratuit 0800/30300. La discrétion est assurée.

Selon Het Laatste Nieuws, la victime de la fusillade est Enrion H., 43 ans, et l’homme a vraisemblablement été abattu par un autre Albanais, Noga K. (44 ans), avec lequel H. se querellait depuis vingt ans. Noga K. aurait tué Aqif H., le père d’Enrion H., en 2000 alors qu’il se trouvait dans un hôpital albanais. Un an plus tard, Enrion H. et son frère Geron ont ouvert le feu sur Noga K. et un ami à Anvers. K. a été gravement blessé mais a survécu à l’attaque tandis que son ami est mort. On ne sait toujours pas si l’homme arrêté à Vienne est Noga K.