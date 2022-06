France: le trou de mémoire d’Olivier Véran qui fait réagir

Olivier Véran, devenu ministre des Relations avec le Parlement et réélu dimanche dans l’Isère, était invité sur le plateau de « C à vous ». Il est également ministre délégué, chargé des relations avec le Parlement. Il a été interviewé sur le challenge qui s’annonce pour la majorité présidentielle : ne pas bénéficier d’une majorité absolue à l’Assemblée nationale.

La présentatrice s’en est amusée et lui a rétorqué : « Si même vous, vous ne vous souvenez plus du nom… Vous avez bien été élu sous l’étiquette Ensemble ? » Il a ensuite tenté de se rattraper : « Non, c’est bien Ensemble. Parce que c’est Renaissance plus le Modem, plus Horizons. Je n’ai jamais trop été dans les trucs de parti. Je respecte infiniment ceux qui s’en occupent. Mais moi, c’est vraiment… » Il a finalement conclu par : « Notre majorité est la seule qui peut composer des majorités, fussent-elles de circonstance ou alors élargies avec des partis partenaires. »