A l’Intime Festival, la star, c’est la littérature

Emmanuelle Devos, Ahmed Altan, Edouard Baer, Stefan Hertmans, Monica Sabolo, Yannick Regnier, Julia Deck, Lisa Harding, Lucas Belvaux et Laurent Mauvignier, etc. seront à Namur du 19 au 21 août.

A l’Intime Festival, ça commence fort. La première grande lecture, le vendredi 19 août, à 20 h 30, dans la grande et belle salle du Théâtre royal de Namur, c’est Madame Bovary, l’œuvre éternelle de Flaubert, lue par l’actrice française Emmanuelle Devos, récompensée deux fois d’un César et une fois d’un Molière. On est impatient et curieux d’écouter la vedette de Sur mes lèvres, le film de 2001 de Jacques Audiard, dans les aventures de cette femme qui tente d’échapper à l’ennui et à la médiocrité de la vie provinciale. Emma lue par Emma, ça aura, c’est sûr, de la classe.

Mais la suite est tout aussi passionnante. L’Intime Festival, toujours mené par Chloé Colpé avec l’aide de Sylvie Baillul et, bien sûr, de Benoît Poelvoorde, est devenu en quelques années « le » rendez-vous des amateurs de lecture et de littérature de Belgique et d’ailleurs. L’événement fête son dixième chapitre ces 19, 20 et 21 août. Avec un formidable casting.