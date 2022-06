Hongrie: la diplomatie du sourire de la présidente Katalin Novák

Robe rouge ajustée, collier de perles et visage lumineux, elle serre la main de son homologue polonais Andrzej Duda sur le parvis du Palais du Belvédère devant les photographes et les caméras. En ce 17 mai, pour son baptême du feu international comme présidente de la Hongrie, la quadragénaire Katalin Novák, première femme cheffe d’Etat et plus jeune titulaire de la fonction de l’histoire du pays, choisit Varsovie alors que ses prédécesseurs avaient entamé leurs mandats à Vienne. Objectif : préserver la relation spéciale avec le principal allié régional de Budapest, écornée par la guerre russo-ukrainienne.