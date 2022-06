Encore: les vingt ans de TW Classic

En créant en 2002 le TW Classic (référence à ses origines Torhout-Werchter), Rock Werchter a l’idée d’y accueillir des artistes comme Joe Cocker et Bryan Adams qui ne trouvent plus grâce aux yeux du jeune public. Place dorénavant aux nouveaux actes et aux genres annexes comme l’électro et le rap. En 2003, Herman Schueremans parvient à convaincre les Rolling Stones de figurer à son nouveau festival (les Stones n’ont jusqu’ici jamais fait de festivals !). Avec Clouseau et Simple Minds à l’affiche, les 70.000 festivaliers permettront aux Stones de jouer à bureaux fermés. Merci Clouseau car quatre ans plus tard, sans eux mais avec Van Morrison, ce ne sera plus le cas.