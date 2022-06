Cette année, les Francos joueront aussi la diplomatie

La dernière journée des Francos 2022 verra se réunir à Spa des ministres, ambassadeurs et consuls de pays de la francophonie, ainsi que la secrétaire générale de l’OIF.

Alors que les diverses Francofolies du monde se sont regroupées en confédération (La Rochelle, Montréal, Spa, Sofia, La Réunion, Nouméa…), les Francos de Spa vont mettre sur pied cette année un événement diplomatique peu banal : autour de la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), la Rwandaise Louise Mushikiwabo, et du ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet (MR), plusieurs ministres de la culture étrangers provenant de pays francophones ainsi qu’une « petite dizaine » d’ambassadeurs de pays francophones, en poste en Belgique, vont se rassembler le 23 juillet à Spa en marge de la programmation musicale, pour y renforcer les liens francophones. Les consuls de plusieurs pays membres de la francophonie sont également annoncés, de même que des députés et parlementaires, députés provinciaux, bourgmestres, etc.