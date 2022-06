«Compagnons» savoir-faire et entraide

C’est une immersion dans deux mondes à travers Naëlle, jeune fille en perdition de la banlieue défavorisée de Nantes, et Hélène, responsable d’un chantier de réinsertion, qui l’introduit chez les Compagnons du devoir. Aux côtés de Paul, Compagnon vitrailliste qui accepte de la prendre en formation dans son atelier, Naëlle découvre un univers aux codes bien différents du sien…

Il y a d’évidence une dimension documentaire dans cette fiction pétrie de bons sentiments. En prenant le point de vue de Naëlle qui est en découverte, François Favrat a le souci de mettre en lumière un monde de traditions qui prône l’excellence artisanale et la transmission entre générations. Mais malgré beaucoup de sensibilité pour évoquer ces deux réalités traversées par des fragilités humaines, il a du mal à se détacher du côté pédagogique des choses et perd ici et là le rythme d’un récit classique quelque peu naïf. Mais les personnages sont attachants, les valeurs défendues sont fondamentales, les acteurs sont justes et le film est plein de générosité.