Le coût exorbitant des cancers: «On a des patients incapables de payer les traitements»

En Belgique, le nombre de personnes atteintes d’un cancer augmente chaque année. Le magazine digital « My health, My life » a mené une étude sur 500 personnes malades. L’objectif ? Mieux comprendre les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans la vie de tous les jours.

Une récente étude par le magazine digital My health, My life montre qu’au-delà des symptômes, le cancer impacte bien des domaines de la vie quotidienne : « Il existe un besoin évident d’une approche plus holistique des problèmes des patients atteints du cancer », explique Stefan Gijssels, président du Patient Expert Center. « Pour la plupart des malades, il y a un impact sur le plan financier auquel s’ajoutent des situations de rejet, voire de discrimination, des problèmes d’isolement et d’incompréhension ainsi que des difficultés à parler des problèmes sexuels. Les associations spécialisées de patients pourraient jouer un rôle complémentaire important à cet égard. »