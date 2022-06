«À propos», le podcast du «Soir» du 22 juin: hébergement des réfugiés ukrainiens, la France en crise politique…

Par Sandrine Puissant Publié le 22/06/2022 à 06:00 Temps de lecture: 2 min

Quarante-huit mille réfugiés ukrainiens sont arrivés en Belgique en quatre mois. Tous ont pu être logés, surtout grâce à des citoyens qui les hébergent chez eux. Mais le système sature. Le patron de Fedasil, l’instance responsable de l’accueil des demandeurs d’asile en Belgique, tire la sonnette d’alarme. Tous les Ukrainiens qui arriveront en Belgique cet été ne pourront peut-être pas être logés. Maxime Biermé couvre la crise migratoire. Il fait le point avec nous.

La vente aux enchères des fréquences 2G, 3G et 5G est terminée. Elle rapportera 1,2 milliard d’euros à l’Etat. Ces enchères ont apporté une surprise : un 4e opérateur mobile débarque sur le marché des consommateurs dès l’année prochaine. Il fera concurrence à Orange, Proximus et Base. On a demandé à Jean-François Munster, du service économie, qui est ce nouvel acteur sur le marché.

La France est en crise politique après ses élections législatives. Le pays est ingouvernable. Le président Emmanuel Macron a échoué. La majorité absolue à l’Assemblée nationale lui échappe. Il faudra passer par des compromis. Un domaine dans lequel la Belgique a de l’expérience. On a demandé à notre éditorialiste en chef, Béatrice Delvaux, si le modèle belge pourrait servir d’inspiration à la politique française.

