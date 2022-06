François Favrat: «Les mains aussi sont intelligentes»

Je me souviens qu’à l’école, on avait orienté deux de mes copains vers une formation professionnelle en leur faisant bien comprendre qu’ils étaient nuls et qu’il n’y avait rien d’autre pour eux. Cela m’a marqué » nous raconte le réalisateur François Favrat. Il évoque aussi le boulanger du Canal Saint-Martin qui fait un pain de dingue et qui, étudiant, avait honte de dire qu’il était en CAP boulangerie. « Aujourd’hui, son pain, les gens se l’arrachent. Je crois que j’ai fait Compagnons pour eux, pour donner aux jeunes une image positive et valorisée des métiers manuels. Les mains aussi sont intelligentes, dit-on dans le film. On dénigre tellement ces métiers. Or, dans le monde actuel tellement virtuel, c’est bienheureux qu’il existe des gens qui fabriquent des tables, des charpentes, des chaises pour nous raccorder tous ensemble sinon on va devenir complètement fous. Et cela témoigne d’un savoir-faire et d’une expérience qu’on n’imagine pas. Il y a l’idée d’excellence. »