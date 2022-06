Votre équilibre peut alerter sur votre santé à long terme, selon une étude

Une récente étude du British Journal of Sports Medicine, relayée par Het Laatste Nieuws, révèle que les personnes d’âge moyen et personnes âgées qui ne peuvent pas se tenir debout sur une jambe pendant plus de dix secondes ont deux fois plus de risques de mourir en dix ans.

Les chercheurs ont souhaité établir un lien entre l’équilibre et le risque de mort. L’équipe de recherche internationale a commencé ses travaux en 2008, avec 1.702 participants âgés de 51 à 75 ans. Ils ont été suivis pendant douze ans, jusqu’en 2020. Le test en lui-même consistait à tenir en équilibre sur une jambe, pendant dix secondes. 21 % d’entre eux n’ont pas réussi à se tenir debout pendant ce lapse de temps, après six tentatives. 123 personnes de ces 21 % sont décédées au cours de la période d’essai pour des causes différentes. L’incapacité à se tenir sur une jambe pourrait être associée à un risque accru de décès pouvant atteindre 84 %.