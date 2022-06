Le vaccin covid «made in Africa» sera un peu belge

Le tout premier vaccin covid « made in Africa » sera produit avec des machines et grâce au savoir-faire belge. Ce mardi, le groupe wallon Univercells a en effet annoncé avoir conclu un accord avec la biotech sud-africaine Afrigen qui travaille – dans le cadre d’une initiative de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) – au développement d’un vaccin à ARN messager libre de droits. Les entreprises uniront leurs forces pour répondre à deux défis majeurs qui ont entravé le déploiement des vaccins covid en Afrique et dans d’autres pays à revenus faibles ou intermédiaires (PRFI) : le manque de production locale rentable et la nécessité de maintenir les vaccins à des températures extrêmement basses. 99 % des vaccins administrés en Afrique ont été importés, ce qui explique en partie pourquoi de nombreux pays africains ont un taux de vaccination inférieur à 20 %.