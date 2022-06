Plan de gestion: Liège prend 60 mesures pour dégager 143 millions d’euros

Les finances communales liégeoises ont été mises à rude épreuve ces deux dernières années (covid, inondations, charge des pensions, attaque informatique, hausse des prix de l’énergie, faisant passer les dépenses énergétiques de 11,5 millions à 23 millions d’euros, les indexations salariales du personnel communal amenant une augmentation des dépenses de 15 millions d’euros) et le plan oxygène wallon, censé permettre à Liège de garder la tête hors de l’eau en lui octroyant 394 millions d’euros étalés sur cinq ans, avait été conditionné à un plan de gestion drastique qui devait être mis sur pied avant le 30 juin. Le dernier plan de gestion datait en effet de 2017. C’est désormais chose faite puisque le bourgmestre Willy Demeyer et l’échevine des finances, Christine Defraigne, ont présenté les 60 mesures qui doivent permettre de faire des efforts budgétaires et dégager ainsi 143 millions.