Safari Rally: Thierry Neuville en quête de revanche dès ce mercredi

Un nouveau duel entre Loeb et Ogier en vue.

Le Safari Rally peut marquer un tournant dans la saison du pilote belge, qui avait dominé le rallye kényan il y a un an avant de devoir abandonner lors de la dernière journée, trahi par sa suspension. Victime d’ennuis techniques lors des cinq premiers rallyes, Neuville a plus que jamais besoin d’un bon résultat au Kenya, sous peine de déjà voir s’envoler ses ambitions cette saison.

Sébastien Ogier (Toyota Yaris), vainqueur l’an dernier pour le retour au calendrier du rallye africain après 19 ans d’absence, et Sébastien Loeb (Ford Puma) seront également de la partie au Kenya, théâtre du troisième affrontement de l’année entre les deux champions du monde français, qui se contentent d’un programme partiel cette saison.

Outre Ogier et Rövanperä, Toyota alignera au départ le Britannique Elfyn Evans et le Japonais Takamoto Katsuta, 2e de l’épreuve il y a un an.

Du côté de Hyundai, Neuville et l’Estonien Ott Tänak, vainqueur en Sardaigne et 3e du classement, retrouveront Oliver Sollberg au volant de la troisième voiture. Le Suédois avait disputé les trois premiers rallyes de la saison, avant d’être remplacé par l’Espagnol Dani Sordo au Portugal et en Italie.

L’armada Ford se composera de Sébastien Loeb, de l’Irlandais Craig Breen, 4e du championnat, du Britannique Gus Greensmith, du Français Adrien Fourmaux et de Jourdan Serderidis. Le pilote grec de 52 ans résidant en Belgique aura Frédéric Miclotte pour copilote.