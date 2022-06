Magnette à la manif, les présidents en freestyle, normal ou choquant?

Magnette à la manif pour le pouvoir d’achat alors que le PS est dans la Vivaldi, Bouchez qui attaque régulièrement ses partenaires de majorité, tout va bien ? Pascal Delwit recadre historiquement. Pour le reste : gare au grand écart, et à la défausse...

Les présidents déliés de la solidarité gouvernementale ? Une tendance ? Un emballement ? La participation de Paul Magnette, lundi, à la manifestation en front commun syndical sur le pouvoir d’achat est-elle, légitime, scandaleuse ou au milieu ? Son PS est aux affaires dans la Vivaldi, devait-il s’abstenir ? Est-il tenu par un devoir de réserve ? Georges-Louis Bouchez, président du MR, a incriminé le socialiste via Twitter : « Donc le PS manifeste contre les mesures et la politique du ministre de l’Emploi PS, Pierre-Yves Dermagne. Un tel don d’ubiquité est époustouflant ». Pour autant, le bleu n’est pas blanc, il a même le chic pour se payer des partenaires, pensez à Tinne Van der Straeten, ou des décisions gouvernementales. En Flandre, Het Laaste Nieuws a épinglé en Une Paul Magnette auprès des manifestants, ce qui « heurte » d’autant plus au nord que les médias, parfois encouragés par la N-VA, font du socialiste le Premier de l’ombre.