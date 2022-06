Les hôpitaux bruxellois réunis sous la même bannière

L’expression « lasagne institutionnelle » renvoie à une juxtaposition complexe de structures. Le paysage hospitalier bruxellois entre dans cette catégorie. La défense des intérêts des hôpitaux publics et privés par une même organisation représente donc un pas dans la bonne direction. La fédération des institutions de soins à Bruxelles (Gibbis) a annoncé mardi la bonne nouvelle. Six hôpitaux de premier plan rejoindront ses rangs dès le 1er juillet. Outre les cliniques privées universitaires Erasme, cinq établissements publics viennent grossir ses rangs : les CHU Brugmann et Saint-Pierre, Hôpitaux Iris Sud, Jules Bordet et l’Huderf (Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola). La Gibbis renforcera ainsi considérablement sa représentativité. Elle regroupera 90 % des lits en hôpitaux généraux et 92 % de ceux en santé mentale à Bruxelles.