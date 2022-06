Arnaud De Lie: «Ce n’est pas parce qu’il y a le championnat de Belgique que je vais arrêter d’aller à la ferme»

Il a beau ne disputer que sa première saison pro, Arnaud De Lie, vingt ans, fait partie des favoris au titre de champion de Belgique, ce dimanche, à la Côte. Même s’il entend rejeter pareil statut, le sprinter de Lotto-Soudal, six victoires cette saison, a forcément tout pour s’inviter à la fête iodée et accrocher la tunique tricolore. Des couleurs qu’il a déjà portées chez les juniors. « Un maillot exceptionnel », glisse-t-il, l’œil brillant et la bouille rieuse.

Arnaud, votre nom revient de manière incessante quand il est question des grands favoris du championnat de Belgique. Partagez-vous cette observation ?