Kirsten Flipkens reste la nº1 belge sur gazon

À 36 ans et pour l’avant-dernier tournoi de sa carrière, « Flipper » vient de s’offrir les scalps de Maryna Zanevska et d’Elise Mertens à Eastbourne.

Désormais 257e joueuse mondiale à 36 ans, Kirsten Flipkens garde toujours la main verte lorsque sa saison préférée sur gazon arrive. L’ancienne demi-finaliste de Wimbledon (2013), vient, en effet, de remporter sa 6e victoire sur herbe en 7 matches (elle était déjà quart de finaliste à Rosmalen).

Pas mal du tout pour une joueuse qui a entamé sa tournée d’adieu en simple, avec une apothéose logiquement attendue à Wimbledon qui débute lundi prochain.

Mais pour l’instant, la Campinoise est concentrée sur le tournoi d’Eastbourne (WTA 500) qu’elle a lancé via deux victoires en qualifs (Mladenovic et Tomova) et deux autres succès face à ses amies belges que sont Maryna Zanevska (68e) et… Elise Mertens (30e) !