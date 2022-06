Déclassification des secrets d’Etat: l’ambition législative revue à la baisse pour rassurer la Sûreté

Dans de nombreux pays du globe, des pans manquants (et souvent douloureux) de l’histoire ont pu être recollés grâce à la déclassification de documents secrets. L’accès aux archives confidentielles de l’Etat, c’est certain, reste un enjeu très politique. On l’a vu au cours des dernières années en Espagne – via le débat ouvert au sujet des archives de la guerre civile et du franquisme – ou encore en France – Macron ayant récemment fait part de sa volonté d’accélérer la mise à disposition de documents relatifs au passé colonial du pays.