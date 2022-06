Guerre en Ukraine: des Européens divisés sur le conflit

La guerre en Ukraine sème l’inquiétude parmi les citoyens européens, surtout, elle les divise. C’est ce qui ressort de l’Eurobaromètre de printemps, réalisé pour le Parlement européen – un millier de sondés, environ, dans chaque Etat membre, entre la mi-avril et la mi-mai – et de l’enquête menée, mi-mai auprès de 8.000 personnes, dans neuf pays de l’Union et le Royaume-Uni, par le Centre européen des relations extérieures (ECFR).