Miguel, fontainier au pays de l’Eau

Genoux à terre, les mains manipulant une canalisation, Miguel Pires Lopes s’affaire. Il a rarement connu tranchée aussi propre. Il est vrai que le terrain d’apprentissage du centre de formation Polygone du Forem, à Verviers, offre des conditions idéales pour s’essayer au métier de fontainier.

Ce métier qui évoque volontiers les romans de Pagnol, n’a pourtant guère à voir avec l’entretien des fontaines. Pour l’essentiel, il consiste en la pose et maintenance de réseaux de distribution d’eau, de recherche et réparation des fuites, de prélèvement d’échantillons et de relevé d’index. Et voici peu de temps encore, il s’apprenait sur le tas, aux côtés de collègues plus aguerris.