La Wallonie compte 141 métiers en pénurie

Quinze de plus ! La liste wallonne des métiers en pénurie et des fonctions critiques a été publiée ce mercredi matin par le Forem. Et elle compte désormais 141 professions, pour 126 l’année passée. Une progression qui révèle la difficulté actuelle de faire correspondre les places vacantes avec le profil des demandeurs d’emploi. Et alors que le nombre de demandeurs d’emploi n’a cessé de baisser depuis deux ans, pour se fixer juste en dessous de 193.000 unités. Cette liste est scrutée dès sa sortie, par les chômeurs, les employeurs, les élèves et étudiants mais aussi par la classe politique, dont l’objectif avoué est de tendre au plus près d’un taux d’emploi à 80 %. Voici donc les premiers enseignements que l’on peut en tirer.

