SC Charleroi: Bayo vers Watford pour 5 millions

Six mois après avoir rejoint le Sporting de Charleroi sous forme de prêt avec option d’achat en provenance de La Gantoise, Vakoun Bayo va – sauf très improbable revirement de situation – déjà quitter le Mambourg pour lier sa destinée avec Watford où il sera notamment chargé de remplacer Cucho Hernandez, qui vient de rejoindre Columbus Crew (MLS).

En effet, alors qu’ils viennent de lever son option à hauteur de 1,5 million d’euros, les dirigeants carolos vont faire une belle opération financière puisqu’ils devraient encaisser plus de trois fois ce montant – hors bonus et pourcentage en cas de plus-value à la revente – en cédant l’attaquant ivoirien de 25 ans pour cinq millions d’euros. De l’avis d’un observateur extérieur, c’est un « deal » que le matricule 22 se devait d’ailleurs d’accepter alors que l’ancien joueur du Celtic Glasgow marchait sur l’eau en fin de saison et avait donc inévitablement attiré les regards ces dernières semaines.