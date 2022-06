Reprendre l’avion comme si de rien n’était? Oublions

La frustration du voyageur privé de décollage entre en collision avec celle des pilotes, équipages et bagagistes.

Trois jours de grève, 315 vols annulés, 40.000 passagers touchés : pour tous ceux qui comptaient sur Brussels Airlines pour voyager, ces jeudi, vendredi et samedi vont susciter une grosse colère. La double peine ? A peine sorti du covid qui avait cloué les avions et leurs passagers au sol durant des mois, c’est la grève qui prend le relais. Un chaos estival aérien, en Europe du moins : c’est ce qu’on annonce, entre des aéroports et des compagnies qui dysfonctionnent suite à la pénurie de personnel ou les mêmes empêchés de fonctionner par le personnel actif qui se vit comme des esclaves des temps modernes.

A ceux et celles qui vont rater leur départ en vacances suite à cette contagion de débrayages, on pourrait faire brutalement remarquer que c’est peu de chose au regard de ces Européens privés de vie tout simplement, depuis le 24 février dernier.